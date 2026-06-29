Abelardo de la Espriella respondió a Karol G: “Mi propósito inquebrantable es gobernar para todos”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió a la carta de la cantante Karol G en la que le pidió gobernar para todos los colombianos y no solo para el sector que votó por él:

“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”.

De la Espriella también respondió desde la red social X, em donde insistió en que “la unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

Punto y seguido la invitó a unirse “a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”.

¿Qué le dijo Karol G?

“Escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron (…) no gobierne para un partido, una ideología o un sector; gobierne para Colombia”, escribió la artista en su cuenta de X.

En la misiva también le recordó que “las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

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