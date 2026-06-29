La epidemia de ébola se extiende a una cuarta provincia de RD Congo

Daniel Kitambala, sobreviviente del Ébola, camina por las instalaciones del cento de atención en donde fue atendido (Cortesía: Michel Lunanga/Getty Images) / Michel Lunanga

Según una fuente del Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB), un nuevo caso fue detectado en la provincia de Alto Uele, fronteriza con Sudán del Sur y República Centroafricana.

El caso corresponde a una persona que viajó desde Bunia, capital de la provincia vecina de Ituri, el epicentro de la epidemia. Una fuente sanitaria, la persona afectada falleció.

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El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

Hasta la actualidad, ese brote, provocado por la cepa Bundibugyo, ha causado la muerte de 360 personas de un total de 1.274 casos confirmados, de acuerdo con el INRB.

La cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni un tratamiento homologado, había sido detectada hasta ahora en tres provincias: Ituri (la más afectada), Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Las autoridades sanitarias intentan reconstruir la cadena de transmisión y localizar los probables casos de contacto.

En muchos casos, la enfermedad se ha transmitido durante los ritos funerarios, ya que el cadáver de una víctima de ébola es extremadamente contagioso.

Desde hace semanas, los trabajadores humanitarios desplegados sobre el terreno intentan, pese a una fuerte desconfianza popular, organizar en las zonas infectadas entierros que respeten estrictas medidas sanitarias para evitar todo contacto humano con los cuerpos de las personas fallecidas.

En semanas recientes se han registrado incidentes en varios centros de salud, causados por miembros de comunidades que acudieron a reclamar los cuerpos de sus allegados.

Organizaciones humanitarias y científicos afirman que las autoridades sanitarias tardaron en detectar el virus. Según datos de investigaciones epidemiológicas aún por confirmar, las primeras muertes sospechosas se remontarían a enero.

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Los centros de tratamiento de ébola, instalados con equipos de la OMS y varias ONG, ya están saturados, con una tasa de ocupación de más del 138 %, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Hasta ahora, 78 sanitarios se han contagiado, de los cuales 18 han fallecido.

Expertos y autoridades sanitarias coinciden en que, más de seis semanas después de la declaración oficial de la epidemia, aún no se ha alcanzado el pico y que la crisis podría durar entre seis meses y un año.