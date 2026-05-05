La Nueva EPS girará $ 15.000 millones al SES Hospital Universitario de Caldas

Manizales

El gerente del SES Hospital Universitario de Caldas, Juan Felipe Valencia, indica que el colapso global se mantiene, por lo que pide a los usuarios acudir a urgencias cuando realmente se requiera.

“Nos enfocamos en la atención de pacientes más críticos, los triage 1 y 2 y, precisamente, le decimos a la ciudadanía que es necesario acudir a la consulta prioritaria de los aseguradores para solventar la situación, pero siempre buscamos que el paciente que requiera una atención urgente sea atendido a pesar del contexto que atravesamos”.

Compromisos con Nueva EPS

Sin embargo, opina que las medidas del nuevo interventor de Nueva EPS se aplican.

“Se materializan los compromisos. Hoy es el tercer giro del contributivo, vamos a recibir dineros que permitirán completar el pago de nómina, fue un tema que expusimos al interventor Ospina porque tenemos dificultades ante la falta de recursos que no habían llegado de manera completa".

Agrega que “El giro de abril es de $ 10.000 millones y estamos esperando que se complemente con un faltante de $ 5.000 millones que había sido ratificado en un acta previa para recibirlo hoy martes 5 de mayo”.

Nuevos servicios especializados para la región

Por otra parte, desde la institución hospitalaria presentan nuevas iniciativas y técnicas para la atención de pacientes, por eso trabajan en implementar el trasplante de médula ósea, hemodiálisis intrahospitalaria, entre otros.

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“Queremos traer el trasplante de médula ósea para desarrollar en la Unidad de Cuidado Crítico la técnica de circulación extracorpórea o SMO - ECMO, vamos a implementar hemodiálisis intrahospitalaria como una técnica adicional que ya se desarrolla en la institución. Buena parte de la gestión se implementará en el segundo semestre y otros elementos de estos procesos se dará en el primer trimestre del siguiente año”, indica el gerente Valencia.

De acuerdo a la explicación del directivo, el departamento requeriría de 10 a 12 trasplantes de médula ósea mensualmente, para pacientes caldenses o de la región, puesto que hoy se remiten a otras IPS del país porque ese servicio no existe en el Eje Cafetero. La circulación extracorpórea es para personas que sufren de problemas cardíacos y pulmonares severos siendo representativo, ya que la mortalidad supera el 90 por ciento.

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“La idea es dar posibilidad de sobrevivir a pacientes que atraviesan esa situación crítica y cuando se hace de manera pronta, los números de mortalidad pasarían al 50 %. Queremos que los usuarios de Caldas, Risaralda y Quindío cuenten con esas unidades para atenderlos en la institución”, concluye Juan Felipe Valencia.