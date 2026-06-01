“Compromisos de pagos de Nueva EPS a hospitales se están cumpliendo”: Personería de Manizales

Los servicios en hospitales y clínicas a usuarios de Nueva EPS es intermitente por los acuerdos de pago que existan entre los prestadores y la entidad promotora de salud.

Manizales

La Personería de Manizales afirma que los compromisos pactados por el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, relacionados al pago de deudas a hospitales y clínicas se ha cumplido a cabalidad, incluso, los giros han sido más altos de lo estipulado, lo que ha permitido que miles de afiliados de Nueva EPS sean atendidos nuevamente.

“Encontramos que, efectivamente, se han garantizado los compromisos, los gerentes de las IPS cuentan que han recibido giros superiores a los pactado con el interventor Ospina, por ejemplo más allá de 30.000 millones de pesos”, afirma el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio. No obstante, el número de medicinas pendientes ha aumentado en las últimas semanas.

“Hemos visto el decrecimiento de medicamentos, no es lo acordado. Sabemos que hay una estrategia de Nueva EPS y se espera que se refleje en dos meses. En marzo teníamos 220.000 medicamentos y en el reciente reporte existen cerca de 159.000 unidades en la ciudad.

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Además, el representante del Ministerio Público, hace énfasis en que se garantice atención especial en salud mental y otras especialidades. “Hacemos un llamado importante para que se garanticen los medicamentos de control y psiquiátricos, así como un énfasis especial en el flujo de recursos para todas las clínicas y hospitales para atender la salud mental”.

Añade que una unidad de cuidados intensivos pediátricos está restringida vulnerando el derecho a los sujetos de especial protección constitucional como son los niños, por lo que resalta que esa red prestadora es fundamental.

Por el momento, desde la personería están pendientes del cumplimiento de la medida cautelar expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas en el marco del proceso de entrega de medicamentos en la capital caldense.