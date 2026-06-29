MinDefensa defiende ante la ONU logros del gobierno contra grupos criminales y el terrorismo

En el marco de la Cuarta Conferencia de Alto Nivel de la ONU contra el Terrorismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los logros del gobierno en materia de lucha contra el terrorismo, indicando que se trata de una amenaza que no “reconoce fronteras” y que ha puesto a prueba las instituciones colombianas.

Sánchez manifestó que han enfrentado retos como el mayor uso de tecnología por parte de los grupos criminales para cometer sus acciones, por ejemplo la utilización de drones, lo cual ha podido ser sorteado por militares y policías.

De acuerdo con el ministro de Defensa, la Fuerza Pública ha respondido ante este desafío, donde por ejemplo según sus cifras, el 95% de los intentos con ataques de drones han podido ser detenidos. El ministro recordó que los grupos armados en Colombia no tienen ningún propósito distinto al negocio.

“Los grupos criminales organizados no tienen interés político o religioso, ellos solamente están interesados en el tráfico de drogas y la minería ilegal”, afirmó en Nueva York.

Pedro Sánchez también expuso el uso de las redes sociales por parte de los grupos armados para realizar terrorismo psicológico. Allí incluyó al Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Frente a este panorama y la incidencia transnacional de las estructuras criminales colombianas, el jefe de la cartera de defensa pidió mayor cooperación internacional, especialmente en frentes de capacitación e intercambio de tecnología.

A pesar de este panorama, el ministro Pedro Sánchez resaltó en Nueva York el desarrollo de las recientes elecciones presidenciales en Colombia, que según él aún siendo las más competidas de la historia reciente, fueron las más tranquilas en más de una década.

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