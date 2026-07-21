Condenado a más de 28 años de cárcel taxista que atropelló a 11 personas en 2025

En noviembre de 2025, José Eduardo Chalá Franco atropelló con su vehículo a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá; por estos hechos, el taxista fue condenado a 28 años y 5 meses de prisión.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy condenado conducía un vehículo de servicio público tipo taxi con grado tres de alcoholemia y en exceso de velocidad y embistió a las personas que transitaban por el barrio Santa Rita, en hechos ocurridos en la noche del sábado 8 de noviembre.

Como consecuencia de este impacto, 11 personas resultaron lesionadas y uno de los menores de edad sufrió heridas de extrema gravedad. Este hombre fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples y deberá cumplir la condena en cárcel.

De manera paralela, este hombre enfrenta otro proceso por el delito de homicidio agravado toda vez que una de las víctimas menor de edad falleció días después debido a la gravedad de las lesiones presentadas.