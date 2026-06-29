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29 jun 2026 Actualizado 16:07

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MinDefensa desmiente a senador que habló de tropas con “brazos cruzados”: “Profundamente lamentable”

El jefe de la cartera de defensa aseguró que tales aseveraciones “falsas” le han generado amenazas y lesión a su buen nombre

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El ministro de Defensa Pedro Sánchez respondió duramente a las afirmaciones realizadas por el senador electo por Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien aseguró que las tropas están desmoralizadas y con los “brazos cruzados” por “culpa” del ministro y del presidente Petro.

Sánchez calificó como “preocupante y lamentable” lo asegurado por el congresista entrante y aseguró que esas manifestaciones que a su juicio son “injuria y calumnia” le han generado amenazas contra su integridad y han afectado su buen nombre.

“Es profundamente lamentable y preocupante que un Senador electo de la República, de quien el país espera responsabilidad, rigurosidad y respeto por la verdad, persista en recurrir a descalificaciones personales, insultos y afirmaciones sin sustento, en lugar de exponer argumentos” afirmó el ministro.

El general en retiro defendió que durante más de 30 años ha servido a Colombia “con honor, transparencia y absoluto respeto por la Constitución y la ley”, por lo que responderá con “hechos, resultados y respeto por las instituciones” y no con “injurias y calumnias”.

“Invito a todos los colombianos a actuar con responsabilidad, respeto por la verdad y compromiso por la democracia” concluyó Pedro Sánchez.

Rafael Alberto Aristizábal

Rafael Alberto Aristizábal

Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...

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