MinDefensa desmiente a senador que habló de tropas con “brazos cruzados”: “Profundamente lamentable”

El ministro de Defensa Pedro Sánchez respondió duramente a las afirmaciones realizadas por el senador electo por Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien aseguró que las tropas están desmoralizadas y con los “brazos cruzados” por “culpa” del ministro y del presidente Petro.

Sánchez calificó como “preocupante y lamentable” lo asegurado por el congresista entrante y aseguró que esas manifestaciones que a su juicio son “injuria y calumnia” le han generado amenazas contra su integridad y han afectado su buen nombre.

“Es profundamente lamentable y preocupante que un Senador electo de la República, de quien el país espera responsabilidad, rigurosidad y respeto por la verdad, persista en recurrir a descalificaciones personales, insultos y afirmaciones sin sustento, en lugar de exponer argumentos” afirmó el ministro.

El general en retiro defendió que durante más de 30 años ha servido a Colombia “con honor, transparencia y absoluto respeto por la Constitución y la ley”, por lo que responderá con “hechos, resultados y respeto por las instituciones” y no con “injurias y calumnias”.

“Invito a todos los colombianos a actuar con responsabilidad, respeto por la verdad y compromiso por la democracia” concluyó Pedro Sánchez.