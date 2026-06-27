Más de dos millones de vehículos en movimiento: así operará Bogotá en el puente de San Pedro

En este puente festivo, uno de los de mayor movimiento del año en Bogotá, las autoridades distritales activaron un plan especial de movilidad que incluye controles viales, pico y placa regional y operativos en la Terminal de Transporte para atender el flujo de más de dos millones de vehículos en la ciudad.

Según las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el viernes y el lunes festivo saldrán de la ciudad más de un millón doscientos cincuenta mil vehículos, mientras que más de un millón ingresarán a la capital.

Para atender ese movimiento, el Distrito incrementará progresivamente la presencia de personal en las vías, pasando de 120 funcionarios el viernes a 341 el lunes festivo, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles y Policía de Tránsito.

Reversible y controles en vías

El operativo incluirá monitoreo permanente desde el Centro Estratégico de Movilidad, acompañamiento en los principales corredores de ingreso y salida, intermitencia semafórica en la Autopista Sur y el reversible de la carrera Séptima, que funcionará el domingo y el lunes entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Las autoridades instalarán 18 puestos de control en distintos puntos de la ciudad, donde verificarán conductas como el exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez y otras infracciones que representan un riesgo para los actores viales.

Pico y Placa Regional el lunes festivo

El lunes festivo entrará en funcionamiento el pico y placa regional para facilitar el ingreso de vehículos a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p.m. solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. el ingreso estará permitido únicamente para las placas impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m. no habrá restricción.

Terminal de Transporte

Desde la Terminal de Transporte de Bogotá se proyecta la salida de cerca de 281.000 pasajeros entre el 26 y el 29 de junio. El sábado será el día de mayor movimiento, con más de 99.000 viajeros. Los principales destinos serán Neiva, Garzón, Pitalito, Girardot, Ibagué, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso y Villa de Leyva, impulsados en gran parte por el Festival del Bambuco en el Huila.

Para atender esa demanda, la Terminal activó un plan especial que incluye mayor personal operativo, controles de seguridad, inspección de equipajes, verificación documental y acompañamiento de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y la Policía de Carreteras. El punto de Yomasa continuará operando para facilitar los viajes hacia los Llanos Orientales.

Las autoridades recomendaron comprar tiquetes únicamente por canales oficiales, llegar con anticipación a la Terminal y planificar los desplazamientos con tiempo para evitar contratiempos.