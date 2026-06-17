Extensión de Transmilenio en Soacha alcanza el 74,1% de avance: así va el proyecto

La extensión de TransMilenio en el municipio de Soacha ya alcanza un avance del 74,1 % y entra en una nueva etapa con la construcción del paso deprimido del sector 3M.

Se empezó la fundición de la placa superior del primer módulo de la estructura, una obra que permitirá eliminar uno de los cruces semaforizados más importantes de la Autopista Sur y mejorar la conexión vial entre distintos sectores del municipio.

“Por este paso subterráneo podrán los vehículos que deseen cruzar la Autopista Sur de oriente a occidente, eliminando el paso semafórico. Garantizará también una mejor conexión entre las comunas 2 y 6 de Soacha”, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La obra contempla la construcción de 156 pilotes de 25 metros de profundidad, dos muros de contención y una estructura de aproximadamente 21,8 metros de ancho que atravesará completamente el corredor vial. Como complemento, se construirán dos glorietas que optimizarán las conexiones con la Autopista Sur y fortalecerán la movilidad local y regional.

“Actualmente avanzamos en la culminación del primero de los tres módulos previstos para el deprimido, una técnica que ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras se ejecutan las obras”, explicó el mandatario departamental.

Las fases II y III de la extensión de la Troncal NQS registran un avance general del 74,1 %.