La demanda que abrió el camino al matrimonio igualitario ya hace parte del Museo Nacional

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Colombia Diversa entregó al Museo Nacional la demanda que fue clave para el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país. El documento, que hizo parte del proceso jurídico que culminó con el fallo de la Corte Constitucional en 2016, pasa ahora a integrar la colección de memoria histórica del museo.

La ceremonia estuvo encabezada por la directora del Museo Nacional, Katia González Martínez, quien recibió la demanda de manos de Adriana González y Marcela Rojas, reconocidas por ser la primera pareja en contraer matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Colombia.

Durante el acto, la directora ejecutiva de Colombia Diversa, Marcela Sánchez Buitrago, aseguró que preservar este documento en el Museo Nacional busca recordar que los derechos conquistados también hacen parte de la historia de Colombia y deben ser conocidos por las nuevas generaciones. Además, señaló que, aunque el matrimonio igualitario cumple diez años de vigencia, aún persisten casos de discriminación y barreras para algunas parejas que desean ejercer este derecho.

Según Colombia Diversa, desde el reconocimiento del matrimonio igualitario en 2016, cerca de 18.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en el país.

Por su parte, el Museo Nacional destacó que la incorporación de la demanda amplía la representación de las luchas por los derechos civiles dentro de sus colecciones y convierte este documento jurídico en una pieza de memoria que permitirá comprender la evolución de la sociedad colombiana.

Con esta donación, el expediente deja de ser únicamente un documento judicial para convertirse en un testimonio histórico de uno de los avances más importantes en materia de igualdad y derechos civiles en Colombia.