Rodrigo Londoño pide al presidente electo Abelardo De la Espriella respetar el Acuerdo de Paz

Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, señaló su preocupación por los planteamientos realizados por el presidente electo Abelardo De la Espriella frente al, a su juicio, desconocimiento del Acuerdo de Paz, y “estigmatización” de los firmantes.

“Estamos con una gran incertidumbre generada por lo planteado por el presidente electo frente al Acuerdo de Paz firmado en 2016: que lo va a desconocer, estigmatiza a quienes lo firmamos y otras amenazas como acabar con la JEP, columna vertebral del acuerdo” dijo.

Londoño quien comandaba la extinta guerrilla de las Farc, le pidió al presidente electo que respete lo pactado en la mesa de La Habana y recordó que el acuerdo es una declaración unilateral del Estado ante la ONU.

“El acuerdo está incluido en la Constitución Nacional de Colombia, todo funcionario incluido el presidente están obligados a cumplir la Constitución. Es un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reposa en el Consejo General en Berna (Suiza)” manifestó.

El presidente de Comunes de hecho le pidió a De la Espriella trabajar en la profundización de la implementación de lo pactado e hizo un llamado a los excombatientes para que nunca lleguen a considerar regresar a las armas.

“Quienes pudieran creer que la salida es volver a las armas caerían en su mayor equivocación. Es un suicidio político e incluso personal. En estos momentos en Colombia esa vía no tiene futuro y lo hemos visto en estos 10 años en quienes la han tomado” expresó Londoño.

El pronunciamiento de Rodrigo Londoño se produjo dos días después de que el Consejo de Reincorporación de Comunes enviara una carta abierta al presidente electo De la Espriella en la que enfatizó en que la reincorporación es un compromiso de estado.