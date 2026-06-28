Ejército captura a dos señalados por robo de vehículo de alta gama en Casanare

La Décima Sexta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía, capturó en flagrancia en las últimas horas a dos hombres acusados de adelantar el robo de una camioneta Toyota Hilux en el municipio de Maní (Casanare).

Según lo establecido preliminarmente, los señalados buscaban extorsionar a la víctima del robo para que les consignara dinero a cambio de devolverle la camioneta.

De acuerdo con el reporte del Ejército, los acusados fueron detenidos cuando se movilizaban el vehículo con la intención de cruzar con el automotor hasta el departamento del Meta por medio de un planchón.

“Los dos capturados, el arma incautada y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para adelantar el proceso judicial correspondiente” señaló el Ejército Nacional.

La información proporcionada por varios empresarios fue vital para detener a los presuntos ladrones. Los acusados serán presentados ante un juez de control de garantías.