Pareja fue enviada a la cárcel por caso de desaparición de un taxista en Bogotá

Un juez de Bogotá envió a prisión preventivamente a Karen Dayana Díaz Rivera y a Hernán Darío Cano González por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada del taxista Jaiver Alexander Vega el 19 de diciembre de 2025 en la localidad de Bosa, en Bogotá.

Un fiscal les imputó la presunta comisión del delito de desaparición forzada -agravada- el cual no fue aceptado por los señalados.

Según las pesquisas del ente investigador, el día del crimen el taxista inició muy temprano su jornada laboral y de acuerdo con las cámaras de vigilancia se acercó a una barbería a la cual ingresó. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Las indagaciones forenses de la Fiscalía permitieron encontrar vestigios de sangre en varias partes del lugar, por lo cual se presume que Jaiver Alexander Vega habría sido encerrado en el lugar por los dos imputados tras una discusión.

“Conforme los registros fílmicos se evidencia la interacción con una mujer que puede ser la señora Karen Dayana Díaz Rivera mediante actos de violencia física consistentes en forcejeo en la puerta del establecimiento que restringe su libre locomoción. Dentro del establecimiento se encontraría el señor Hernán Darío Cano González” indicó la fiscal en audiencia ante un juez de garantías.

Estas dos personas además fueron grabadas limpiando la entrada del establecimiento al parecer por algo que les “inquietaba”. La sangre encontrada corresponde al ADN del taxista.

“Acciones inmediatas al parecer por parte de Karen Dayana Díaz Rivera encaminadas a eliminar y limpiar dichos rasgos utilizando agua, elementos de aseo y sustancias como cloro, lo cual evidencia un actuar dirigido a ocultar lo sucedido al interior del inmueble” señaló la fiscal.

Adicionalmente, las cámaras lograron probar que durante ese 19 de diciembre de 2025 el taxista en ningún momento salió del lugar y en cambio, sí se produjo el ingreso de terceros.