De la Espriella tiene la obligación de implementar el acuerdo de paz: Humberto de la Calle

El exjefe negociador del acuerdo de paz con las FARC, Humberto de la Calle, aseguró que el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que asumir la responsabilidad constitucional de continuar con la implementación de lo pactado en La Habana, a pesar de las críticas que el mandatario electo ha hecho durante su carrera política frente a ese proceso.

En entrevista con 6AM W, De la Calle explicó que el debate alrededor del acuerdo de paz estuvo marcado por la polarización durante la campaña electoral, pero advirtió que una vez el nuevo gobierno llegue a la Casa de Nariño tendrá que enfrentarse con una realidad institucional: existen compromisos que siguen vigentes y que no dependen únicamente de la posición política de un gobierno.

“Yo creo que volvemos a la idea central. El doctor de la Espriella, en la medida en que se fue radicalizando la campaña, la propia dinámica centrípeta de la campaña fue llevando a los candidatos a extremar sus puntos de vista. Él ha mostrado siempre ataques a lo acordado en La Habana, pero cuando se siente en la Casa de Nariño, va a tener una realidad”, afirmó.

El exministro señaló que esa realidad tiene que ver, entre otros aspectos, con el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con los procesos de implementación que continúan en diferentes regiones del país. Para De la Calle, el próximo gobierno tendrá que combinar una política de seguridad con la continuidad de algunos elementos del acuerdo.

“Yo puedo ser un poco iluso, pero yo creería que las realidades tienen que llevar al doctor De la Espriella a una política de seguridad, en lo que tiene razón, pero también a preservar elementos de la hoja de ruta de implementación, en un esfuerzo nacional para eliminar los factores más ideológicos, los que son más conflictivos”, dijo el exjefe negociador.

De la Calle cuestionó los discursos que, en su opinión, han reducido la discusión sobre el acuerdo de paz a una confrontación política y aseguró que, dejando de lado esas diferencias, todavía existe una ruta que puede ser aprovechada por el Estado colombiano.

“Esa persistencia de decir que Colombia se acabó en el 2016, que le entregamos el país a las FARC, todo eso es pura ideología y medio cháchara y carreta. Si uno limpia el acuerdo de eso, encuentra una hoja de ruta”, señaló.

El exnegociador también hizo referencia al papel de la comunidad internacional y al seguimiento que realiza la misión de verificación de Naciones Unidas, cuyo próximo informe sobre la implementación del acuerdo se conocerá el 31 de octubre de este año.

Según De la Calle, hay preocupación internacional por el futuro del proceso y por eso considera que el próximo gobierno no puede desconocer los compromisos adquiridos.

“Yo recibo permanentemente las voces de la comunidad diciendo: no se puede morir la implementación del acuerdo”. Y todavía este gobierno tiene la obligación constitucional de implementarlo. En eso soy ligeramente optimista de que de pronto haya algún tipo de aproximación, dejando de lado lo irritativo, lo ideológico”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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