James Rodríguez, entre los mejores jugadores del Mundial 2026: atención al impresionante registro. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) / Carmen Mandato - FIFA

La Selección Colombia continúa brillando en la Copa del Mundo. El cuadro nacional terminó como líder del Grupo K con 7 puntos, tras salir victorioso de sus primeras dos presentaciones y empatar con Portugal, duelo que también pudo haber sido un triunfo de no ser por la intervención del VAR.

Así las cosas, la Tricolor tendrá que medirse en los dieciseisavos de final con Ghana, tercer clasificado del Grupo L tras Inglaterra y Croacia. Será un encuentro durísimo en cuanto a la intesidad física y el rigor del cuadro rival.

A lo largo de todo este trayecto, James Rodríguez ha logrado destacar en materia creativa. El capitán de 34 años se encuentra en el listado de jugadores con más pases clave a lo largo del certamen internacional. Suma un total de 10, mismos que los del marfileño Yan Diomandé.

El citado ranking lo lidera Leandro Trossard de Bélgica con 13 pases clave, despupes aparece Achraf Hakimi de Marruecos con 12 y el podio lo cierra Mohamed Salah de Egipto con 11. Véalo a continuación:

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James, el futbolista colombiano con más partidos en los mundiales

A lo anterior se suma el récord que ya ostenta James Rodríguez como el futbolista colombiano con más partidos jugados en mundiales de fútbol. Suma un total once presentaciones repartidas en Brasil 2014, Rusia 2018 y la actual edición. Ya superó el registro de dos históricos como lo son Freddy Rincón y el ‘Pibe’ Valderrama (10).

De no ocurrir nada extraordinario, el ‘10′ aumentará frente a Ghana a doce la cantidad de duelos disputados y Juan Fernando Quintero podrá igualar al Pibe y a Rincón con diez.

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