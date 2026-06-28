Emotivo encuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el partido Colombia vs. Portugal

Emotivo encuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

Este sábado 27 de junio, en el duelo de la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Portugal, los capitanes James Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvieron a coincidir en el campo de juego.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvieron a disputar un partido en contra, luego de compartir vestuario algunos años en el Real Madrid.

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En esta ocasión fue el primer duelo entre ambos a nivel de selecciones y cada portando el brazalete de capitán.

Este no fue el primer duelo entre ambos, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya se habían enfrentado previamente por Champions League, cuando el colombiano defendía la camiseta del Bayern Múnich y el portugués hacía lo propio con el Real Madrid.

Colombia y Portugal sellaron su clasificación

Colombia y Portugal igualaron 0-0 y certificaron su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, la ‘Tricolor’ finalizó en el primer lugar del grupo K con 7 puntos, seguidos de los europeos 5 unidades.

Ambas selecciones cerraron la fase de grupos invictos. Colombia finalizó con dos victorias y un empate, mientras que Portugal terminó dos igualdades y un triunfo.

Duelos de 16avos

La ‘Tricolor finalizó primera del grupo K y enfrentará a Ghana, tercero del L. Por su parte, Portugal terminó en la segunda casilla de la misma zona de la ‘Tricolor’ y chocará ante Croacia, segunda del L.

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Fecha de próximos partidos

La primera en entrar en escena en la fase de eliminación directa es Portugal, que tendrá su partido el jueves 2 de julio. Por su parte, Colombia lo hará el viernes, 3 del mismo mes.

Portugal vs. Croacia

Fecha: jueves 2 de julio.

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Estadio Toronto.

Colombia vs. Ghana

Fecha: viernes 3 de julio.

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: Estadio Kansas City.

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