Emotivo encuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el partido Colombia vs. Portugal
Los capitanes de las selecciones de Colombia y Portugal, quienes compartieron en el Real Madrid, se volvieron a reencontrar en el Mundial 2026.
Este sábado 27 de junio, en el duelo de la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Portugal, los capitanes James Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvieron a coincidir en el campo de juego.
James Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvieron a disputar un partido en contra, luego de compartir vestuario algunos años en el Real Madrid.
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En esta ocasión fue el primer duelo entre ambos a nivel de selecciones y cada portando el brazalete de capitán.
Este no fue el primer duelo entre ambos, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya se habían enfrentado previamente por Champions League, cuando el colombiano defendía la camiseta del Bayern Múnich y el portugués hacía lo propio con el Real Madrid.
Colombia y Portugal sellaron su clasificación
Colombia y Portugal igualaron 0-0 y certificaron su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, la ‘Tricolor’ finalizó en el primer lugar del grupo K con 7 puntos, seguidos de los europeos 5 unidades.
Ambas selecciones cerraron la fase de grupos invictos. Colombia finalizó con dos victorias y un empate, mientras que Portugal terminó dos igualdades y un triunfo.
Duelos de 16avos
La ‘Tricolor finalizó primera del grupo K y enfrentará a Ghana, tercero del L. Por su parte, Portugal terminó en la segunda casilla de la misma zona de la ‘Tricolor’ y chocará ante Croacia, segunda del L.
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Fecha de próximos partidos
La primera en entrar en escena en la fase de eliminación directa es Portugal, que tendrá su partido el jueves 2 de julio. Por su parte, Colombia lo hará el viernes, 3 del mismo mes.
Portugal vs. Croacia
Fecha: jueves 2 de julio.
Hora: 6:00 P.M.
Estadio: Estadio Toronto.
Colombia vs. Ghana
Fecha: viernes 3 de julio.
Hora: 8:30 P.M.
Estadio: Estadio Kansas City.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...