Prensa internacional se rinde ante Colombia: “Presentó su candidatura para ser campeón del mundo”. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) / Carmen Mandato - FIFA

La Selección Colombia dio un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026, luego de terminar líder e invicta del Grupo K con 7 puntos de 9 posibles. El logro se consiguió gracias a las victorias sobre Uzbekistán y Congo, así como con el empate, que pudo ser más, frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Precisamente, la Tricolor estuvo a punto de cerrar una fase de grupos perfecta, pero e VAR se interpuso en su camino. Y es que en el tiempo de reposición del duelo ante los lusos, Dávinson Sánchez logró anotar de cabeza, pero la acción de gol fue invalidada por un milimétrico fuera de lugar.

A pesar de la igualdad 0-0, quedó en evidencia la absoluta superioridad del combinado colombiano, que de a poco se perfila como uno de los países más fuertes de esta Copa del Mundo. No en vano suma cuatro goles marcados, tan solo uno recibido y dos porterías en cero.

Prensa internacional se rinde ante Colombia por lo hecho en el Mundial 2026

El brillante rendimiento de la Selección Colombia durante la fase de grupos no pasó desapercibido y la prensa internacional no dudó en llenar de elogios al grupo comandado por Néstor Lorenzo. Y no es para menos, la Tricolor tuvo un 78% de rendimiento y su posesión de balón promedió el 60%, según datos de Sofascore.

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En este orden de ideas, ‘Misterchip’, experto en datos y estadísticas del fútbol, se mostró tan emocionado por el rendimiento colombiano que la propuso como firme candidata a ganar la Copa del Mundo.

“Uno de los mejores 0-0 que he visto en mi vida. Colombia ha presentado hoy su candidatura para ser campeón del mundo”.

Pero no fue el único en valorar el fútbol nacional. Repase a continuación algunos de los mensajes que recibió la Selección del planeta fútbol: