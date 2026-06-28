Pibe Valderrama: “Es descarado como nos quitan ese gol... Tenía rato que no veía un robo de frente” / Getty Images

La Selección Colombia cerró una primera fase casi perfecta en el Mundial 2026, luego de haber terminado como líder del Grupo K con 7 puntos de 9 posibles.

La línea perfecta pudo haberse consumado en el partidazo ante Portugal en Miami, el cual terminó empatado de no haber sido por el VAR. Y es que en tiempo de reposición, un centro perfecto de Juan Fernando Quintero fue capitalizado por Dávinson Sánchez de cabeza.

Aunque la euforia creció de inmediato en el Hard Rock Stadium, el júbilo duró apenas segundos pues el línea sancionó fuera de lugar. Posteriormente, desde el VAR se analizó la acción y fue convalidada la decisión por una diferencia milimétrica entre el defensor portugués y el colombiano...

El Pibe Valderrama valoró la presentación de Colombia frente a Portugal

Luego del partido entre colombianos y portugueses, Carlos Alberto Valderrama, histórico capitán de la Selección Colombia, dejó en redes sociales su impresió del partido mundialista. Para el ‘Pibe’, la Tricolor jugó “muy bien” y demostró estar a la altura del evento futbolístico más importante del mundo, a pesar de que considera que falta todavía en materia de definición.

“Los vi bien, tenemos equipo y una buena Selección... Nos falta el gol, creamos muchas ocasiones y nos la comemos o el arquero sale bravo. Hay ocasiones que desperdiciamos, pero el equipo jugó bien, hasta Camilo (Vargas) porque nos salvó en dos jugadas del primer tiempo. El equipo completo jugó bien. Me sorprendieron los cambios y me gustaron. Mereció ganar Colombia”, sentenció en un primer momento.

El Pibe Valderrama explotó contra el VAR y el abritraje por el gol anulado a Dávinson Sánchez

Claro está que el Pibe Valderrama no pudo ocultar su enojo por la acción de gol anulada a Dávinson Sánchez. Calificó la decisión del VAR como “un robo” debido a que, en su opinión, “era un gol legítimo”. Asimismo pidió que en el deporte siempre gane el mejor, “pero que lo dejen ganar”.

“El que no sabe de esto, ve el gol y es legítimo. Yo me preocupo con esto que pasó con Colombia y el gol de Dvánson. Todos ya sabemos quién va a ser el campeón. Marcamos un gol legítimo y nos lo quitan. Estoy emputado porque nos robaron el partido, porque el gol de Davinson es gol y la falta que le hicieron a Luis Suárez es penal, pero no repitieron eso. Así es muy jodido. Si ya tienen al campeón, que digan y no jugamos más", sentenció.

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Y se mantuvo en que Colombia fue perjudicada: “Eso ya es muy descarado como nos quitan el gol de Dávinson. Así no se puede y hay que hablarlo, hay que decirlo, porque no se puede hacer una injusticia así, siempre pasa lo mismo. Yo tenía rato que no veía un robo de esa manera, de frente. Eso es gol en todas las partes del mundo, con reglas, con VAR, sin VAR. No puede ser posible".

“Hasta cuándo esas injusticias con nosotros. Tenemos técnico y jugadores, pero ya emézaron a joder. Sean serios, hermano. Esto es un deporte y que gane el mejor en la cancha. Ya está bueno de tanta vaina. Que gane el mejor, pero que lo dejen ganar. Felicitaciones muchachos que el fútbol se juega así”, concluyó.

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