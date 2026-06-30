Analizan otras medidas de seguridad en Pereira y Dosquebradas por riñas tras partidos de Colombia

Pereira

La celebración por el partido de la Selección Colombia contra Portugal dejó una intensa jornada para las autoridades en el área metropolitana de Pereira. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Policía Nacional atendió múltiples casos de violencia derivados de riñas y actos de intolerancia que terminaron con varias personas heridas y varios capturados.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió en el sector de la Circunvalar, donde un enfrentamiento entre varias personas quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Horas después, hacia las 2:40 de la madrugada, se registró otro hecho violento en el sector de La Badea, en Dosquebradas. Cuatro hombres resultaron heridos con arma cortopunzante durante una riña que, según las primeras investigaciones, habría comenzado por un acto de intolerancia protagonizado por un presunto hincha del Deportivo Pereira.

“Las víctimas sufrieron lesiones, entre ellas heridas en el tórax, cuello y brazo, además de una perforación pulmonar en uno de los afectados. Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Mónica y posteriormente remitidos a otros centros asistenciales debido a la gravedad de sus lesiones”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

En otro procedimiento desarrollado en el barrio El Dorado de Pereira, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 20 años señalado de atacar con un arma blanca a otro ciudadano.

La jornada también dejó otro caso de intolerancia en el barrio Pueblo Sol de Dosquebradas, donde dos hombres, de 34 y 39 años, fueron capturados luego de enfrentarse mutuamente con armas cortopunzantes durante una riña.

Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Pereira reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar que las diferencias personales deriven en episodios de violencia y recordó la importancia de resolver los conflictos mediante el diálogo y la convivencia pacífica.

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Las autoridades insistieron además en que la denuncia oportuna de estos hechos permite adelantar las investigaciones correspondientes y fortalecer las acciones preventivas para reducir los índices de violencia asociados a la intolerancia.