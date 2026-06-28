Fiesta del fútbol terminó en tragedia en San Gil, Santander

Bucaramanga, Santander

Justo cuando finalizó el partido entre Colombia y Portugal, un hombre identificado como Luis Carlos Duarte de 34 años de edad fue asesinado en un hecho de aparente intolerancia registrado en el municipio de San Gil, Santander.

Según el reporte preliminar de la Policía de Santander, a las 9 p.m. en el centro del municipio sobre la carrera 11 entre calles 13 y 12, el ciudadano extranjero habría protagonizado una riña en el que fue impactado con arma blanca, heridas que le ocasionaron la muerte.

Inmediatamente el agresor, quien presuntamente no reside en el municipio huyó del lugar. Las autoridades activaron el plan candado para iniciar la búsqueda y localizar al victimario. Entre los avances, se sabe que ya fue identificado mediante registro fotográfico.

Por su parte, la alcaldía municipal se pronunció sobre el hecho que opacó la alegría del evento deportivo que precisamente se disputó en la noche de ayer 27 de junio.

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“La administración municipal informa que las autoridades adelantan la investigación para esclarecer el homicidio registrado en las últimas horas en el centro de San Gil, se informa que la víctima era residente del barrio Rojas Pinilla y que el presunto agresor no reside en el municipio”.

Desde la administración, pidieron a la ciudadanía esperar los resultados de la investigación así como comunicar cualquier dato veraz que permita la captura del responsable.

“Se hace un llamado a la ciudadanía a esperar la información oficial que entregarán las autoridades competentes una vez avance la investigación y no difundir apreciaciones que se encuentran en redes sociales”.

En San Gil mantienen un dispositivo especial de seguridad con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército y las demás autoridades. Durante el puente festivo hay patrullajes, controles y otras acciones preventivas para proteger la integridad de propios y turistas.