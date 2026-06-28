Alejo Arante, el santandereano que figura entre los ganadores del reality musical “A Otro Nivel”

Bucaramanga, Santander

La vida del bumangus Alejandro Arante acaba de dar un giro de 360°, pues este fin de semana se convirtió en uno de los ganadores del reality nacional “A Otro Nivel”, el cual reúne a los mejores cantantes profesionales de Colombia. Junto a Daniel, Iván y Bipo, conforman la agrupación “The Beat Voice” y obtuvieron además del reconocimiento, una suma de $600 millones de pesos.

El joven artista se encontraba en Bogotá tras graduarse de música contemporánea, cuando su mamá, le contó de las convocatorias del reality. Aunque se mostró un poco escéptico, resultó accediendo a realizar la inscripción sin saber que resultaría ganador.

“Estaba a punto de retomar mi carrera artística, porque la última vez que había lanzado música fue hace unos seis años. Mi mamá fue quien más insistió para que enviara el formulario y asistiera a las audiciones. Le hice caso poco a poco y fui avanzando, pero nunca pensé que llegaría a la final. Ha sido una experiencia increíble, quizá la más importante que he vivido hasta ahora. Definitivamente, hacerle caso a mi mamá fue la mejor decisión, porque hoy estoy feliz celebrando este triunfo. Las mamás, como siempre, son el ser más importante de nuestras vidas”, expresó Alejo.

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La vida de Alejo se ha caracterizado por la constancia y disciplina. En el año 2013 se presentó a las convocatorias de la Voz Kids pero no logró entrar. Años más tarde inició sus estudios en técnicas vocales avanzadas en México, donde grabó música propia. Arante, destaca que el trabajo en equipo ha sido parte fundamental de su carrera como solista y su paso por el reality.

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“Iván, Daniel, Bipo y yo hemos desarrollado nuestras carreras como solistas y cada uno ha lanzado su propia música. Sin embargo, esta oportunidad nos permitió conocernos y descubrir que teníamos personalidades afines, que compartíamos gustos musicales e incluso que nos identificábamos con la misma música. Aunque venimos de regiones muy diferentes de Colombia —Iván de La Guajira, Daniel de Valledupar, Bipo de Pereira y yo representando a Santander y Bucaramanga—, logramos una conexión muy especial" expresó.

Una parte del premio, es el incentivo económico que asciende a una cifra de $600 millones de pesos. El artista santandereano confirmó que además de invertir en la agrupación, el dinero cambiará sus vidas personales, pues va a permitir recompensar a sus familias por el apoyo incondicional.

“Mis papás son pensionados y siempre han soñado con tener un negocio propio que les permita vivir con mayor tranquilidad, porque recibir un salario mínimo como pensión no es lo ideal. Por eso, uno de mis principales objetivos es darles ese gusto; sería algo que me llenaría el alma y el corazón”, detalló.

Pese a que el reality ya terminó, los cuatro artistas colombianos no se detienen. Con una agenda de conciertos y eventos en distintas ciudades del país, buscan consolidar a The Beat Voice como una de las agrupaciones musicales más destacadas de Colombia.