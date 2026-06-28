Bumanguesa lidera campaña para enviar equipos médicos a Venezuela tras los terremotos

Bucaramanga, Santander

Gina Orejarena, es una fonoaudióloga bumanguesa que a través de la campaña solidaria “Unidos por la Vida”, busca recaudar fondos para comprar equipos médicos que están necesitando médicos en hospitales de Turmero, Venezuela, zona a la que están trasladando a los afectados de la Guaira, por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio.

Según la médica, los hospitales que atienden a los damnificados están trabajando precariamente, como hace 60 años atrás.

“En Venezuela hay monitores médicos que solo funcionan parcialmente. A algunos les sirve el oxímetro, a otros el tensiómetro y otros apenas permiten controlar los líquidos. Debido a esta situación, los anestesiólogos están aplicando anestesia prácticamente a ojo, como se hacía en la década de los 60”, señaló la profesional de la salud.

Los equipos que están necesitando en el vecino país son monitores multipárametros, laringoscopios completos, máscaras faciales y batas quirúrgicas, todos son vitales para realizar procedimientos a pacientes más críticos que requieren ser intubados.

“Tengo familiares en Venezuela, entre ellos una médica que trabaja en un centro de urgencias, y nos ha contado que están necesitando con urgencia batas quirúrgicas, guantes, tapabocas, elementos para suturas y desinfección. Además, requieren equipos como monitores de signos vitales, laringoscopios y máscaras para la vía aérea, fundamentales para procedimientos como la anestesia”, explicó Gina.

Además, Orejarena enfatizó en la precaria situación que también se vive en este país por la falta de médicos forenses lo que estaría generando demoras en el proceso de reconocimiento de las personas fallecidas.

“En Caracas también existe una gran preocupación por la falta de médicos forenses. Nos indican que las autoridades no están dando abasto para el reconocimiento de las víctimas y que los especialistas se encuentran completamente desbordados. La ausencia de personal forense está generando demoras en estos procesos, pero entendemos que cualquier apoyo en este sentido requiere gestiones institucionales y gubernamentales”, señaló.

Las personas interesadas en apoyar la compra de equipos médicos podrán comunicarse al número 3174307918, línea habilitada para la campaña y que está a cargo de Gina Orejanera. A través de este contacto se coordinará la entrega de donaciones destinada a los afectados.