Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece de manera anual los topes que tiene cada persona natural para la declaración de renta a nivel nacional; esto relacionado con los ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año gravable anterior.

Para el 2026, la entidad gubernamental estableció los topes por los que las personas naturales y jurídicas deberán iniciar el proceso de informar ante la DIAN la totalidad de sus movimientos financieros del 2025.

¿Cómo saber si debo declarar renta en 2026?

La DIAN estableció, mediante la resolución 000238 de 2025, que las personas que, durante el año gravable en mención, tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $73.323.600 (COP) a través de salarios, honorarios, arrendamientos de inmuebles y rendimientos financieros, deberán realizar el proceso de declaración de renta.

Lea más: DIAN anuncia plazo en pagos para declaraciones pendientes o por corregir: ahorre el 85% en sanciones

Adicionalmente, la entidad indica que, si se cuenta con un patrimonio bruto equivalente a $235.683.000 (COP) o superior al 31 de diciembre del año 2025, también será añadida en la lista de las personas que deberán realizar el informe financiero. Dentro de esta categoría se incluyen bienes como propiedades, vehículos, inversiones y cuentas bancarias.

Estas cantidades límite se fijan mediante la UVT (Unidad de Valor Tributario) que, según la resolución establecida el 15 de diciembre de 2025, presenta un valor de $52.374 (COP) para el año 2026. Lo que significó un incremento del 5,17% respecto al año anterior, cuando se fijó en $49.799 (COP).

Si en 2025 mis ingresos fueron de 2 salarios mínimos, ¿tengo que declarar renta en 2026?

Teniendo en cuenta el límite establecido por la DIAN para la declaración de renta por concepto de ingresos en 1.400 UVT o $73.323.600 (COP) para 2025, únicamente el usuario que en promedio haya tenido un salario de $6.110.300 (COP) o superior de manera mensual durante todo el año deberá presentar el informe económico ante el ente financiero.

Lea aquí: ¿Se puede evitar pagar impuesto de ganancia ocasional al vender inmueble en Colombia?

De lo contrario, si la persona recibió de manera mensual la suma de 2 salarios mínimos durante el año 2025, cuyo valor era de $1.623.500 (COP), no deberá realizar la declaración de renta.

Cabe aclarar que el salario mensual de la persona no es el único factor que tiene en cuenta la entidad; también evalúa ítems como el patrimonio bruto, ingresos adicionales, honorarios, entre otros.

¿Cuándo se deberá hacer la declaración de renta?

Según el calendario tributario publicado por la DIAN, las personas naturales que vayan a hacer la declaración de renta tendrán plazo entre el 12 de agosto y el 26 de octubre. Mientras que las personas jurídicas podrán hacer el tramite entre el 12 de mayo y el 23 de julio.

La fecha exacta varía según los dos últimos dígitos del NIT o la cédula de ciudadanía. En donde se inicia el proceso con los documentos finalizados en 01 y 02, sucesivamente.

Le puede interesar: ¿Tiene deudas vencidas? El Gobierno anunció alivios tributarios para normalizar pagos

La DIAN, mediante su página web, invita a los ciudadanos a consultar y estar enterados sobre el calendario tributario y cualquier actualización que el organigrama vaya teniendo a lo largo del año 2026, el cual puede consultarse en el sitio web de la entidad: www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf.

Esto, con el fin de evitar cualquier tipo de sanción económica a la cual las personas puedan verse enfrentadas, por lo que se recomienda planear con antelación la ejecución de las obligaciones tributarias al completo.