Director de ‘Ratatouille’ rechaza realizar una secuela de la película: “Ya contamos esa historia”

Este viernes se conoció que el cineasta, actor y actor de voz estadounidense Brad Bird ha descartado hacer la secuela de la película animada ‘Ratatouille’, afirmando en una entrevista que no tiene interés en continuar la historia del roedor chef Remy.

“No, no me interesa”, respondió Bird al ser preguntado si le gustaría llevar ‘Ratatouille 2’ a la pantalla, aunque los ejecutivos de la productora han intentado convencerlo a lo largo de los años.

“Han hecho pequeñas insinuaciones para ver mi reacción. Hacen bromas, pero con un tono un poco serio: ‘¿Lo harías?’, y yo les digo: ‘No, ya contamos esa historia’”, afirmó.

“Cada vez que haces algo que conecta con la gente, automáticamente piensan: ‘¿Qué tal otra?’. Me lo han comentado sobre “El gigante de hierro”, lo cual me resulta gracioso porque la película no tuvo éxito en su estreno. Está estancada en el tiempo, pero ¿qué harías para darle continuidad? ¿Sigue por ahí, sin ser descubierto? En otras palabras, para mí, esa historia ya está contada", agregó.

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Patton Oswalt, quien prestó su voz a Remy, reavivó las esperanzas de una secuela cuando declaró a principios de junio que quiere hacerla siempre y cuando Bird esté involucrado.

“Obviamente, me encantaría que hubiera una secuela de ‘Ratatouille’, así que si a él se le ocurre una idea, esa es la que quiero hacer. No quiero ser el típico que dice: ‘¿Y si Remy hiciera esto?’. Quiero que sea una de esas ideas que surgen de forma natural. No quiero que surja de nosotros diciendo: ‘Muy bien, saquemos los blocs de notas y vamos a elaborar una secuela’. Hay muchas películas que se hacen así, y siempre se siente artificial”, dijo Oswalt.

‘Ratatouille’ es una película estadounidense de comedia dramática animada de 2007.

El título hace referencia al plato francés ratatouille y también a la especie del personaje principal, una rata.

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Ambientada principalmente en París, la trama sigue a Remy, una joven rata que sueña con convertirse en chef del restaurante de Auguste Gusteau e intenta lograr su objetivo formando una improbable alianza con Alfredo Linguini, el chico que recoge la basura del restaurante.

La película se convirtió en un éxito, recaudando 623,7 millones de dólares en todo el mundo.

La película recibió elogios generalizados por su guion, animación, humor, doblaje y banda sonora.

Además, ganó el Óscar a la “Mejor Película de Animación” y fue nominada a varios premios más, incluido el de “Mejor Guion Original”.