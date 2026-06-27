Confirman la muerte de tres operarios de Aqualia en medio de labores de mantenimiento en Cereté, Córdoba. Foto: Archivo Caracol Radio (referencia).

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la muerte de tres operarios de la empresa Aqualia en medio de labores de mantenimiento en el municipio de Cereté, Córdoba. El hecho se registró en horas de la tarde de este 27 de junio del año 2026.

“Este evento se suscita sobre la 1:00 p.m., cuando estos operarios se encuentran realizando mantenimiento al sistema de alcantarillado muy cerca al hospital del municipio. Todo indica que la acumulación de gases y por la ola de calor se generó una intoxicación, una asfixia, lo que derivó en la muerte de estas tres personas”, indicó el uniformado.

“En el momento se realiza el levantamiento de cadáver y los cuerpos serán llevados al Instituto de Medicina Legal donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar plenamente la causa de la muerte”, agregó.

Pronunciamiento de la empresa Aqualia:

La empresa Aqualia, prestadora de servicios públicos como acueducto y alcantarillado en 12 de los 30 municipios de Córdoba, informó a través de un comunicado que “lamenta el fallecimiento de tres trabajadores de la empresa contratista Yoma, ocurrido durante labores operativas en el municipio de Cereté”.

“Aqualia activó los protocolos establecidos y, en coordinación con la empresa contratista y las autoridades competentes, adelanta las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente”, agregó.