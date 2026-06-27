Estas son las medidas para el uso de pick-up por el Festival del Porro en San Pelayo, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de San Pelayo.

Montería

La Alcaldía de San Pelayo, Córdoba, estableció vía decreto varias medidas que buscarían preservar la esencia del Festival Nacional del Porro y garantizar que las bandas, agrupaciones musicales y la programación oficial sean las verdaderas protagonistas de esta edición 49. Se trata del Decreto No. 556 de 2026, mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 530 de 2026.

“La nueva disposición establece que queda prohibido el funcionamiento de batanes, turbos y pick-up en un radio de 100 metros alrededor del Parque Principal y de la tarima María Varilla, escenarios donde se desarrollan los principales eventos del Festival”, determinó la administración que preside el alcalde William Cavadía Hernández.

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“Asimismo, el decreto dispone que quienes deseen hacer uso de estos equipos fuera de las zonas restringidas deberán tramitar previamente el permiso correspondiente ante la Secretaría Administrativa Municipal, cumpliendo los requisitos establecidos por la administración”, agregó.

Según el alcalde de la zona, estas medidas buscarían proteger el patrimonio cultural de los pelayeros y garantizar que los asistentes disfruten plenamente de los concursos de bandas, desfiles y demás actividades que hacen del Festival Nacional del Porro.

“Esta decisión hace parte del conjunto de acciones adoptadas por la administración municipal para brindar un festival organizado, seguro y respetuoso de la tradición. Entre ellas se encuentran los cierres temporales de vías durante los principales eventos, la ampliación del horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio hasta las 4:00 de la mañana, la declaratoria del viernes 26 de junio como Día Cívico, así como las demás medidas de convivencia y seguridad coordinadas con la Policía Nacional, los organismos de socorro y las autoridades competentes”, agregó el mandatario municipal.

El municipio cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad que, según la Policía, contempla actividades de vigilancia, control y acompañamiento a los eventos masivos. El Festival Nacional del Porro se extiende hasta el próximo 28 de junio.