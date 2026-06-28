Córdoba se mueve entre bullerengue y porro: este 28 de junio finalizan festivales. Foto: prensa FestiPorro.

Montería

Este 28 de junio finalizan los festivales que en los últimos días han contagiado a propios y visitantes con lo mejor de la tradición cordobesa. Se trata del Festival del Bullerengue en Puerto Escondido y el Festival Nacional del Porro en San Pelayo.

En Puerto Escondido, los tambores se encendieron desde el 24 de junio. El municipio costero ha presentado una variada agenda cultural que ha mezclado el baile con el canto, la academia, la gastronomía y rutas naturales que incluyen más de 20 kilómetros de playa.

“Hemos contado con la participación de más de 20 delegaciones, agrupaciones y artistas provenientes de diferentes municipios del país que se reúnen para celebrar la riqueza de esta expresión musical y cultural que nos identifica. Puerto Escondido es bullerengue”, expresó Ena Espitia, secretaria de Cultura de Puerto Escondido.

El evento cultural finalizará con la elección de la nueva Reina Nacional del Bullerengue y premiación de los respectivos grupos participantes en esta versión 39.

Por su parte, el Festival Nacional del Porro adelanta este 28 de junio el tradicional desfile de aguadoras por las principales calles de San Pelayo, donde los clarinetes, bombardinos, platillos y demás instrumentos resuenan en la edición 49 de este evento que destaca el ritmo musical más representativo del departamento de Córdoba: el porro.

Una de las actividades más importantes fue la alborada pelayera, la cual congregó a más de 400 músicos el pasado 27 de junio.

“La Alborada Pelayera comienza cuando finaliza el Concierto de Alboradas. En ese momento, las bandas concursantes se reúnen en el parque principal y emprenden un recorrido al son de un fandango paseao por las calles de San Pelayo. Pelayeros y visitantes acompañan la caminata hasta llegar a la Tarima María Varilla, donde todas las agrupaciones conforman la Gran Banda Pelayera, interpretando al unísono los porros que han dado identidad a este territorio”, destacó la administración municipal.

Sobre las 10:00 p.m. se estima la programación de las bandas concursantes y se cierra el festival con un fandango en la Tarima María Varilla.

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Bullerengue en Puerto Escondido. Foto: prensa FestiBullerengue. Ampliar Bullerengue en Puerto Escondido. Foto: prensa FestiBullerengue. Cerrar