Montería: instalarán pantallas gigantes en dos puntos para ver el partido Colombia vs. Portugal

Montería: estos son los puntos donde se instalarán pantallas gigantes para el partido Colombia vs. Portugal. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que la emoción que se vivió durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo volverá este sábado 27 de junio. Dos pantallas gigantes serán instaladas en el Centro de la ciudad para que propios y visitantes vivan un nuevo Fan Fest Mundialista por el esperado encuentro Colombia vs. Portugal.

“Los aficionados podrán reunirse desde las 4:00 p.m. en la Plaza María Varilla y en la Avenida Primera entre calles 26 y 29, escenarios que se convertirán en el corazón de la fiesta mundialista en la ciudad. La programación comenzará con DJs en vivo, actividades recreativas para toda la familia, concursos, activaciones, premios, zona gastronómica, venta de bebidas y múltiples espacios de entretenimiento que permitirán a los asistentes vivir una experiencia completa alrededor del fútbol”, señaló la administración municipal.

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Tras lo expuesto el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, resaltó que “lo que vivimos el martes (23 de junio) fue extraordinario. Vimos familias completas, amigos y visitantes reunidos alrededor de la pasión de la Selección Colombia, compartiendo con alegría y demostrando que Montería sabe disfrutar de estos eventos de manera sana. Por eso decidimos ampliar la experiencia y habilitar dos puntos para que más monterianos disfruten de esta gran fiesta mundialista”.

Las autoridades sostuvieron que el Fan Fest Mundialista también representaría una oportunidad para dinamizar la economía local.

“La invitación es a vestir la camiseta de la Selección Colombia, llegar temprano y prepararse para una jornada cargada de emoción. Este sábado, Montería volverá a vibrar al ritmo del Mundial”, concluyó la administración municipal.