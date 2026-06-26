MinComercio y Andemos piden aplazar un año nuevas normas para importar carros desde Estados Unidos / Jay L Clendenin

El Ministerio de Comercio y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) solicitaron al Ministerio de Transporte aplazar por un año la entrada en vigencia de los nuevos reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas.

La discusión gira en torno a siete reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Transporte en 2025, que establecen nuevas condiciones para la certificación e importación de esos vehículos y motocicletas en el país.

A través de una carta enviada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, solicitó extender por doce meses la entrada en vigencia de estas normas.

La petición, explicó la ministra Morales, responde a una instrucción del Gobierno Nacional y también a las preocupaciones planteadas por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, además de fabricantes, importadores y asociaciones del sector automotor.

Según el Ministerio de Comercio, el objetivo de la prórroga es mantener el proceso de coexistencia entre dos sistemas internacionales de regulación: por un lado, los estándares de seguridad vehicular de Naciones Unidas (WP.29) y, por otro, las normas estadounidenses conocidas como FMVSS, bajo las cuales se fabrican gran parte de los vehículos que llegan desde Estados Unidos.

¿Por qué consideran necesario aplazar la medida?

La cartera de Comercio sostiene que el cronograma actual no deja tiempo suficiente para terminar el estudio técnico que definirá cómo convivirán ambos sistemas regulatorios.

De acuerdo con el Ministerio, aunque ese análisis concluya dentro de los plazos previstos, todavía sería necesario evaluar sus resultados, realizar los ajustes regulatorios que sean necesarios, expedir nuevos actos administrativos y permitir que fabricantes e importadores adapten sus procesos de certificación, producción y logística antes de septiembre de 2026.

También la entidad advierte que la entrada en vigencia de las normas podría generar un ambiente de incertidumbre para toda la cadena automotriz.

Los efectos, según explica la comunicación oficial, irían desde dificultades para planear la producción y las importaciones hasta problemas en el manejo de inventarios, retrasos en la comercialización de vehículos y afectaciones para distribuidores, empresas y consumidores que necesitan reglas claras para operar.

Además, el Ministerio considera que una decisión apresurada podría tener implicaciones en la relación comercial con algunos de los principales socios de Colombia, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón y la Unión Europea, países con los que todavía se adelantan conversaciones técnicas sobre la implementación de estas normas.

Andemos respalda la solicitud del Gobierno

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) respaldó la petición del Ministerio de Comercio y pidió al Ministerio de Transporte expedir cuanto antes el acto administrativo que haga oficial el aplazamiento.

El gremio recordó que la recomendación de otorgar un plazo adicional no proviene únicamente del Ministerio de Comercio. También ha sido respaldada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Embajada de Colombia en Estados Unidos, entidades que coinciden en que aún hacen falta estudios y análisis técnicos antes de implementar definitivamente la nueva regulación.

“Las diferentes entidades del Gobierno Nacional ya han expresado la conveniencia de otorgar un plazo adicional para culminar los procesos técnicos y regulatorios pendientes. Por ello, resulta fundamental que esta decisión sea formalizada cuanto antes mediante el correspondiente acto administrativo”, afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.

¿Cuál es el impacto sobre la oferta de vehículos?

Andemos advirtió que, si el aplazamiento no se oficializa oportunamente, podrían presentarse restricciones en la oferta de vehículos disponibles para el mercado colombiano, especialmente aquellos fabricados bajo estándares estadounidenses.

El gremio señaló que esto podría reducir las opciones para los consumidores, afectar la competencia entre marcas e incluso generar incertidumbre para las empresas que actualmente importan vehículos al país.

Además, sostuvo que formalizar la prórroga ofrecería seguridad jurídica a todos los actores del sector y contribuiría a mantener un ambiente de confianza en las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos.