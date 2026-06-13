Diego Arias confiesa que Millonarios tuvo mucho que ver en su salida de Atlético Nacional: esto dijo

Diego Arias le puso fin a su etapa en Atlético Nacional, luego de haber perdido la final del primer semestre con Junior de Barranquilla por un marcador global de 3-1. El joven entrenador, que también jugó en la institución, dirigió un total de 47 encuentros y conquistó el título de la Copa Colombia 2025.

En diálogo con El VBAR, Arias dio detalles sobre su salida como director técnico del cuadro verdolaga y confesó sentirse muy agradecido por la oportunidad recibida, aunque sí advirtió que la eliminación de Copa Sudamercicana frente a Millonarios fue clave en su adiós.

“Todo el proceso en Atétivo Nacional fue con mucha cercanía y calidad humana. Después de la final, el día martes, nos reunimos en el club y hablamos sobre el partido, lo que podría ser el siguiente torneo, pero estaba la posibilidad de no continuar. Después de que se reunieron las personas encargadas de tomar la decisión, el presidente, de una forma muy amistosa, me dijo que había que tomar decisiones”, comentó en un primer momento el estratega de 40 años.

Aclaró además que a pesar de su salida del banquillo técnico, todavía existe una posibilidad de permanecer ligado a la institución: “En este momento se está evaluando. De parte del club siempre ha habido respaldo y apoyo desde diversos lugares. La relación con el presidente es muy buena, hay mucho agradecimiento de parte mía y he sentido mucho apoyo también. Nos organizaremos de forma que sea lo mejor para nosotros y esté alineado a los objetivos del club”.

Le puede inteeresar: Junior definió el futuro de Alfredo Arias en el club tras el título de Liga contra Nacional

Diego Arias confiesa que Millonarios tuvo mucho que ver en su salida de Nacional

En cuanto a la relación con la hinchada, lo cual fue determinante en su salida, Diego Arias confesó que la eliminación de Sudamericana ante Millonarios desgastó la relación y puso tenso el ambiente.

“Llevo muchos años en Atlético Nacional como jugador, en procesos formativos, cuerpos técnicos y sé cómo es la dinámica del club. Entiendo lo que se había generado luego del partido ante Millonarios, una presión generada por ese resultado negativo, entonces sabía que había una posibilidad (de dejar el cargo), pero entendemos que es algo que puede pasar y se debe asumir”, comentó.

Ahora bien, reconoció que a pesar de los insistentes pedidos de su destitución, la directiva optó por darle un espaldarazo, más allá del evidente disgusto de la gente: “En el momento en que todos pedían que saliera de la dirección del primer equipo, después de la derrota ante Millonarios, la gente hubiera pensado que mi salida era lo justo, pero en su momento la decisión fue mantenerme, porque se confiaba en el proceso que estábamos haciendo, a pesar de es resultado".

Lea también acá: “Ahora vamos por el tricampeonato”: DT del Junior tras el título frente a Atlético Nacional