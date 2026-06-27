Artesanías de Boyacá conquistarán Europa con una muestra en la Feria de Portugal

Boyacá

Boyacá estará presente en la Feria Internacional de Artesanía (FIA) de Lisboa, Portugal, uno de los eventos más importantes del sector en Europa, con una muestra conformada por piezas elaboradas por 13 artesanos de diferentes municipios del departamento.

La gestora social de Boyacá, Daniela Assis Fierro, confirmó en Caracol Radio que la participación se realizará entre el 27 de junio y el 5 de julio, en un espacio que reunirá a más de 500 expositores de 30 países.

“Mientras Colombia va a estar disputando ese partido tan esperado contra Portugal, nosotros los boyacenses vamos a estar con una representación muy hermosa de nuestra artesanía y de nuestra mano de obra allá en Portugal, en una feria muy importante que es la Feria Internacional de Artesanía de Lisboa”, señaló.

La delegación boyacense llevará la colección denominada “Sumercé Linda”, una propuesta inspirada en una de las expresiones más representativas de la cultura boyacense. Según Assis Fierro, la colección busca reflejar valores como el respeto, la cercanía y la tradición que caracterizan a los habitantes del departamento.

La muestra incluirá piezas elaboradas en diferentes técnicas artesanales como cerámica, alfarería, cestería, trabajo en madera, tejeduría y fibras naturales. Los productos fueron realizados por artesanos de municipios como Duitama, Cerinza, Guacamayas, Villa de Leyva y otras localidades boyacenses.

“Vamos a llevar objetos del hogar, trabajo en madera, cestería, tejeduría y piezas en fibras naturales que representan la riqueza cultural de nuestro departamento. Queremos posicionar estas artesanías en mercados internacionales”, explicó.

La gestora destacó que esta participación hace parte de la estrategia de internacionalización que adelanta la Gobernación de Boyacá para promover el sector artesanal. Recordó que anteriormente se realizaron actividades de promoción en Japón y España, y ahora se busca abrir nuevas oportunidades comerciales en Europa.

“Vamos a tener reuniones con compradores europeos y grandes superficies para explorar la posibilidad de comercializar de manera permanente las artesanías de Boyacá en ese mercado”, indicó.

En esta misión internacional participarán directamente los artesanos Francisco Silva, del municipio de Guacamayas, reconocido por su trabajo en cestería en rollo, y Samira Neme, de Villa de Leyva, tejedora y bordadora creadora de la marca Tejidos Guinza.

Assis Fierro explicó que los artesanos que integran la marca Artesanías de Boyacá son seleccionados a través de procesos de acompañamiento liderados por la Secretaría de Desarrollo Empresarial, que busca fortalecer sus capacidades técnicas y comerciales.

Finalmente, hizo un llamado a los boyacenses para apoyar el trabajo de los artesanos y valorar las tradiciones culturales del departamento.

“Boyacá es el segundo departamento con mayor cantidad de oficios artesanales después de Nariño. La invitación es a que apoyemos a nuestros artesanos, a las familias que viven de esta actividad y a que valoremos el trabajo que le da identidad a nuestra tierra”, dijo.