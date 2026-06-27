Banda Sinfónica de Tibasosa buscan apoyo para representar a Colombia en Austria y Países Bajos

“Estamos haciendo el llamado a 10.000 colombianos que nos quieran donar 10.000 pesos. Todavía nos hacen falta muchos recursos", Miguel Garavito

Tibasosa

Un grupo de 54 integrantes de la Banda Sinfónica de Tibasosa se prepara para representar a Colombia y a Boyacá en dos importantes eventos internacionales que se realizarán en Austria y los Países Bajos. Sin embargo, las familias de los jóvenes adelantan una intensa campaña para recaudar los recursos necesarios que les permitan cumplir con este compromiso cultural.

En diálogo con Caracol Radio, Miguel Garavito, padre de familia y uno de los voceros de la iniciativa, explicó que los estudiantes fueron invitados a participar en los certámenes internacionales y que desde hace varios meses vienen realizando actividades para obtener los fondos requeridos.

“Estos muchachos han sido invitados a participar en dos eventos internacionales. Desde hace varios días hemos venido haciendo actividades para recolectar fondos. Algunas entidades han querido colaborarnos, pero por cuestiones de garantías ha sido difícil”, señaló.

Según explicó, entre las actividades realizadas se encuentran bingos, bazares y rifas, aunque los recursos obtenidos aún son insuficientes para cubrir los costos del viaje.

“Estamos haciendo el llamado a 10.000 colombianos que nos quieran donar 10.000 pesos. Todavía nos hacen falta muchos recursos para que estos jóvenes puedan cumplir su sueño de representar al país”, afirmó.

El padre de familia indicó que las personas interesadas en apoyar la causa pueden realizar sus aportes a través de la cuenta Nequi número 311 553 1263, habilitada para recibir donaciones.

Garavito también explicó que el tiempo para reunir el dinero es limitado, debido a que la delegación tiene programado su desplazamiento para el próximo 15 de julio.

“Los muchachos deben viajar el 15 de julio, pero el dinero debe estar recaudado antes porque tenemos que realizar los pagos correspondientes a viajes, alimentación y alojamiento para todas las actividades que desarrollarán en Europa”, manifestó.

Respecto al acompañamiento de los padres de familia, señaló que la situación económica impidió que alguno de ellos pudiera viajar con la delegación.

“Tomamos la decisión de que ninguno de los padres de familia viaje por falta de recursos. En una ocasión anterior algunos pudieron acompañarlos, pero esta vez ha sido imposible”, comentó.

De acuerdo con Garavito, el costo total de la participación internacional asciende a cerca de 930 millones de pesos para toda la delegación, integrada por 54 jóvenes músicos.

“El total del viaje sale costando 930 millones de pesos. Son 54 muchachos los que van a viajar en esta ocasión”, precisó.