Yamir López, candidato a la Alcaldía de Tunja, presentó sus propuestas para las elecciones atípicas

Yamir Oswaldo López, de la Alianza por Tunja, candidato a las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja el próximo 26 de julio / Foto: Caracol Radio.

Tunja

A un mes de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, previstas para el próximo 26 de julio, el candidato de la Alianza por Tunja, Yamir Oswaldo López Peña, presentó las principales propuestas de su programa de gobierno y aseguró que su aspiración nace del compromiso de recuperar el rumbo de la capital boyacense.

López Peña afirmó que decidió postularse motivado por el amor que siente por la ciudad y por la necesidad de responder a las problemáticas que, según él, han frenado su desarrollo en los últimos años.

"Queremos una administración cercana a la gente, presente en los barrios y las veredas, que deje de gobernar desde un escritorio y empiece a resolver los problemas reales de la comunidad", manifestó.

El aspirante aseguró que, durante sus recorridos por los diferentes sectores urbanos y rurales de Tunja, los ciudadanos coinciden en que la ciudad necesita una administración más eficiente y comprometida con las necesidades de la población.

Entre las principales inquietudes que, según dijo, le expresan los habitantes se encuentran el deterioro de la malla vial, la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento del deporte, la cultura y la atención a la salud mental.

López también señaló que es necesario impulsar una administración que acompañe al sector empresarial y promueva la generación de empleo para evitar que los jóvenes tengan que salir de la ciudad en busca de oportunidades.

El candidato aseguró que, de resultar elegido, uno de sus primeros actos de gobierno será garantizar el manejo transparente del superávit presupuestal que actualmente tiene el municipio.

Explicó que esos recursos deberían destinarse a obras prioritarias como la recuperación de la malla vial, el fortalecimiento de la seguridad mediante un moderno centro de videovigilancia y la inversión directa en los barrios a través de las juntas de acción comunal.

"Los recursos públicos deben volver a las comunidades y convertirse en soluciones para los ciudadanos", afirmó.

Dentro de sus propuestas también planteó consolidar una “ciudad inteligente”, ampliando la conectividad digital, reduciendo la brecha tecnológica y fortaleciendo la formación en nuevas tecnologías y energías renovables desde las instituciones educativas.

Asimismo, propuso impulsar programas de Vivienda de Interés Social, mejoramiento de barrios, recuperación de espacios públicos, construcción de escenarios deportivos y fortalecimiento de la salud mental como eje transversal de la política social.

López también manifestó que buscará una mayor articulación entre la administración municipal, las universidades y el sector empresarial para generar oportunidades de emprendimiento y empleo que permitan a los jóvenes construir su proyecto de vida en Tunja.

Finalmente, el candidato aseguró que su propósito es devolver la confianza de los ciudadanos en la administración pública mediante una gestión transparente, eficiente y con presencia permanente en las comunidades.