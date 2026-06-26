En Paipa, Boyacá, instalarán pantalla gigante para el partido de Colombia frente a Portugal

La Concha Acústica Valentín García será el escenario donde se instalará la pantalla gigante para el encuentro de Colombia frente a Portugal este sábado 27 de junio.

Paipa

La Alcaldía de Paipa, a través del Instituto de Recreación y Deporte, invitó a la comunidad a vivir en familia la emoción del partido entre Colombia y Portugal, que será transmitido este sábado en pantalla gigante desde la Concha Acústica Valentín García.

El director del Instituto de Recreación y Deporte de Paipa, Fabián Acero, extendió la invitación a los habitantes de Paipa y de otros municipios de Boyacá para que asistan a esta jornada gratuita que busca fortalecer la integración familiar alrededor del deporte.

"La invitación es para que desde las cuatro de la tarde nos acompañen, disfruten del partido, alienten a la Selección Colombia y compartan en un ambiente de alegría y convivencia", señaló el funcionario.

La programación iniciará desde las 4:00 de la tarde con espacios recreativos dirigidos a los niños, quienes podrán participar en actividades de aprovechamiento del tiempo libre organizadas por el Instituto de Recreación y Deporte.

Asimismo, antes y después del encuentro deportivo habrá presentaciones artísticas, música en vivo y un parrando vallenato para complementar la jornada de integración.

Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar con camisetas de la Selección Colombia, banderas, vuvuzelas y otros elementos para apoyar al equipo nacional en un ambiente de respeto y sana convivencia.

El evento contará con el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y demás integrantes de la Fuerza Pública, quienes velarán por la seguridad de los asistentes durante toda la programación.

Desde la Administración Municipal reiteraron que el propósito de esta actividad es brindar un espacio seguro para que las familias disfruten del fútbol y fortalezcan los lazos de convivencia.

Finalmente, el Instituto de Recreación y Deporte hizo un llamado a la comunidad para participar masivamente de esta jornada, resaltando que el deporte también representa una oportunidad para promover la unión y el sentido de pertenencia entre los colombianos.