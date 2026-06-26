Choque entre tractocamión y bus en la vía Soracá-Boyacá dejó 14 personas lesionadas

Boyacá

Un total de 14 personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado hacia las 6:30 de la mañana de este viernes en la vía que comunica a los municipios de Soracá y Boyacá, donde colisionaron de frente un tractocamión y un bus de transporte público intermunicipal.

El director de Gestión del Riesgo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá, Jaduar Rojas, informó que la institución activó de inmediato su capacidad de respuesta para atender la emergencia, con el apoyo de otras entidades de socorro.

“Los 14 ocupantes del bus resultaron lesionados. Fueron atendidos inicialmente en el lugar del accidente y posteriormente trasladados a diferentes centros asistenciales de Tunja en ambulancias de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Salud de Jenesano”, explicó.

Ampliar Cerrar

Los pacientes fueron remitidos al Hospital San Rafael, al Hospital Metropolitano y a la Clínica Mediláser. Según el director, algunos de ellos presentaban lesiones de mayor complejidad, por lo que fueron trasladados bajo activación del protocolo de código trauma para recibir atención especializada.

Frente a las causas del siniestro, Rojas indicó que aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito. No obstante, señaló que el choque ocurrió en una curva de la carretera y que, preliminarmente, se presume que las dimensiones del tractocamión pudieron influir en la colisión frontal con el bus. Será la Policía de Tránsito y Transporte la encargada de determinar las circunstancias exactas del accidente.