Terremoto en Venezuela: inicia el envío de equipos de rescate y ayudas humanitarias

Edificio colapsado por terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela. Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros: Getty Images. / Jesus Vargas

La comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras Estados Unidos desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.

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Refuerzo regional

México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.

Escombros de edificios afectados en Chacao, Venezuela, tras terremotos en ese país. Foto: Caracol Radio. Ampliar Escombros de edificios afectados en Chacao, Venezuela, tras terremotos en ese país. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.

Estados Unidos desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.

Terremoto en Venezuela. Foto: Jesús Vargas / Getty Images / Jesus Vargas Ampliar Terremoto en Venezuela. Foto: Jesús Vargas / Getty Images / Jesus Vargas Cerrar

Ecuador y El Salvador enviarán este jueves 25 de junio equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.

Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.

El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que “atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”.

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También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.

Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con “especial sensibilidad” el sufrimiento del pueblo venezolano.

Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.

Las primeras ayudas

Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.

Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, “sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas”, dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R Ampliar Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R Cerrar

Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una “devastación realmente aterradora”, mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.

China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar “toda la ayuda” que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.

Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el “amigo pueblo venezolano” y afirmó que atenderá “con prontitud” cualquier solicitud de asistencia.

Solidaridad de otras regiones

La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

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El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el “caos provocado” por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. Ampliar Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. Cerrar

La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.

Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.

Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.

Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.