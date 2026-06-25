Estados Unidos anuncia 150 millones USD en ayudas para Venezuela por terremotos
Estados Unidos se sumó a varias naciones caribeñas que también han anunciado ayudas para atender las tareas de búsqueda y rescate en Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.
El Departamento de Estado detalló en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.
Entre estas figuran:
- World Vision.
- Samaritan’s Purse.
- Catholic Relief Services.
- International Medical Corps.
- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- El Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Asimismo, la Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).
Ambos equipos, integrados por bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda con perros, ya fueron desplegados el año pasado en Jamaica en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.
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El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.
Las cifras
Según las autoridades venezolanas, los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 estructuras resultaron dañadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar “con rapidez” para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron “un número devastador de muertos”.
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Ayuda caribeña
Los mandatarios de Santa Lucía, Jamaica y Trinidad y Tobago enviaron sus condolencias y ofrecieron su ayuda a Venezuela.
El primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, mostró en un comunicado su profundo pesar ante el elevado número de víctimas mortales, heridos y los graves daños causados por esta catástrofe natural.
“En estos momentos difíciles, el pueblo de Santa Lucía se solidariza con el pueblo de Venezuela mientras llora las vidas perdidas, atiende a los heridos y comienza el arduo proceso de recuperación y reconstrucción. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los desplazados y con todas las comunidades afectadas por esta tragedia”, manifestó Pierre.
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Por su parte, el Gobierno de Jamaica también expresó en un comunicado sus “más sinceras condolencias” al pueblo venezolano y lamentó la pérdida de vidas y la destrucción por los sismos de 7,2 y 7,2 de magnitud.
“Como nación caribeña que conoce bien la rapidez con la que los desastres naturales pueden afectar a nuestra región, Jamaica se muestra plenamente solidaria con Venezuela en estos momentos de dolor y recuperación”, afirmó el Ejecutivo jamaicano.
Por otro lado, el Gobierno de Trinidad y Tobago transmitió en un comunicado su solidaridad con Venezuela y ofreció ayuda.
“El Gobierno de Trinidad y Tobago está dispuesto a proporcionar todo el apoyo y la ayuda que se le soliciten a las autoridades venezolanas, siempre que sea posible”, indicaron las autoridades trinitenses.
Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...