Estados Unidos anuncia 150 millones USD en ayudas para Venezuela por terremotos

Edificio colapsado por terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela. Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros: Getty Images. / Jesus Vargas

El Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

El Departamento de Estado detalló en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Entre estas figuran:

World Vision.

Samaritan’s Purse.

Catholic Relief Services.

International Medical Corps.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Asimismo, la Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R Ampliar Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R Cerrar

Ambos equipos, integrados por bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda con perros, ya fueron desplegados el año pasado en Jamaica en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

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El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.

Las cifras

Según las autoridades venezolanas, los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 estructuras resultaron dañadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar “con rapidez” para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron “un número devastador de muertos”.

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Ayuda caribeña

Los mandatarios de Santa Lucía, Jamaica y Trinidad y Tobago enviaron sus condolencias y ofrecieron su ayuda a Venezuela.

El primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, mostró en un comunicado su profundo pesar ante el elevado número de víctimas mortales, heridos y los graves daños causados por esta catástrofe natural.

“En estos momentos difíciles, el pueblo de Santa Lucía se solidariza con el pueblo de Venezuela mientras llora las vidas perdidas, atiende a los heridos y comienza el arduo proceso de recuperación y reconstrucción. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los desplazados y con todas las comunidades afectadas por esta tragedia”, manifestó Pierre.

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Por su parte, el Gobierno de Jamaica también expresó en un comunicado sus “más sinceras condolencias” al pueblo venezolano y lamentó la pérdida de vidas y la destrucción por los sismos de 7,2 y 7,2 de magnitud.

“Como nación caribeña que conoce bien la rapidez con la que los desastres naturales pueden afectar a nuestra región, Jamaica se muestra plenamente solidaria con Venezuela en estos momentos de dolor y recuperación”, afirmó el Ejecutivo jamaicano.

Por otro lado, el Gobierno de Trinidad y Tobago transmitió en un comunicado su solidaridad con Venezuela y ofreció ayuda.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago está dispuesto a proporcionar todo el apoyo y la ayuda que se le soliciten a las autoridades venezolanas, siempre que sea posible”, indicaron las autoridades trinitenses.