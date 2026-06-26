“No ha sido prioridad”: Reynaldo Armas critica respuesta del Gobierno venezolano tras terremotos
El reconocido cantante de música llanera habló en Caracol Radio sobre la situación que se vive en Venezuela tras emergencia por terremotos.
“No ha sido prioridad”: Reynaldo Armas critica respuesta del Gobierno venezolano tras terremotos
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David Otero
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