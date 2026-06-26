Más de 200 policías vigilarán el partido de Colombia en Tunja y 15 municipios de Boyacá este sábado

La Policía Metropolitana reforzará la vigilancia en 11 puntos de la capital boyacense donde se espera una masiva presencia de aficionados.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja desplegará un amplio operativo de seguridad este sábado con motivo del tercer partido de la Selección Colombia, con el propósito de garantizar la tranquilidad de los aficionados que se reunirán en establecimientos públicos y espacios de concentración para seguir el encuentro.

El comandante de la institución, coronel Javier Lemus, informó que más de 200 uniformados estarán distribuidos en Tunja y los 15 municipios que conforman la jurisdicción de la Metropolitana, con especial atención en los lugares donde se prevé una mayor asistencia de hinchas.

“Para el día sábado tenemos un dispositivo con más de 200 unidades en los 15 municipios. En la ciudad de Tunja vamos a tener un operativo especial en 11 puntos donde se prevé una alta afluencia de hinchas de la Selección Colombia, además de unidades de reacción para atender cualquier requerimiento", afirmó.

El coronel explicó que el dispositivo también cubrirá municipios como San Pedro de Iguaque, Siachoque, Zetaquira, Soracá, Oicatá, Chivatá, Motavita y Tuta, donde las autoridades realizarán vigilancia en los sitios habilitados para la transmisión del partido.

Asimismo, anunció que durante la jornada se intensificarán las requisas, la verificación de antecedentes y los registros a personas y vehículos, con el fin de prevenir hechos que alteren el orden público.

“Vamos a verificar que las personas no porten armas ni elementos cortopunzantes. También realizaremos la verificación de antecedentes y el registro a vehículos, herramientas fundamentales para prevenir cualquier delito”, señaló.