Sogamoso reemplazará 109 carretas de tracción animal por vehículos eléctricos para recicladores

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso inició el proceso de contratación para adquirir 109 vehículos eléctricos que reemplazarán de manera definitiva los vehículos de tracción animal utilizados por recicladores y recuperadores de material aprovechable en la ciudad.

El proyecto representa una inversión superior a los 7.000 millones de pesos, que podría alcanzar los 8.100 millones gracias a la cofinanciación entre la Administración Municipal y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Los recursos permitirán entregar, sin costo para los beneficiarios, 109 moto-carros eléctricos con capacidad de carga de 500 kilogramos, además de cubrir el curso de conducción, la expedición de la licencia, la matrícula, el SOAT y la construcción de una estación de recarga alimentada con energía solar.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, aseguró que esta iniciativa busca modernizar la actividad del reciclaje y mejorar tanto las condiciones laborales de los recuperadores como el bienestar de los animales.

“Ya estamos en un punto importante de esta iniciativa de sustituir los vehículos con los que trabajan las personas dedicadas a la recuperación de material reciclable. Sogamoso es una de las pocas ciudades del departamento e incluso del país que todavía utiliza este mecanismo, por lo que decidimos emprender este proyecto para apoyar a los recicladores y retirar de esta labor a los animales”, afirmó.

El proyecto contempla que los beneficiarios cuenten con un vehículo eléctrico de carga y una infraestructura de abastecimiento energético que funcionará con paneles solares, eliminando además los costos de recarga.

Según explicó Barón, el proceso contractual finalizará durante el mes de agosto y la entrega de los vehículos está prevista para noviembre o diciembre de este año. Una vez culminada esta etapa, la Administración Municipal iniciará el proceso de adopción de los 109 caballos que actualmente son utilizados para esta actividad.

El alcalde también anunció que, una vez se implemente la sustitución, quedará prohibido el uso de vehículos de tracción animal para las labores de reciclaje en la ciudad.

“Una vez recojamos estos caballos, los demos en adopción y entreguemos los vehículos eléctricos, quedará completamente prohibido el uso de este mecanismo. La Policía estará facultada para decomisar cualquier vehículo de tracción animal que continúe desarrollando esta actividad”, señaló.

El mandatario precisó que el proceso de contratación es liderado por Fenoge, entidad encargada de cofinanciar el proyecto junto con el municipio, mientras la Administración realiza un seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento del cronograma.

“Fenoge adelanta directamente el proceso de contratación y nosotros hacemos un seguimiento permanente para que se cumpla el cronograma y podamos retirar definitivamente a estos 109 animales que hoy trabajan en las calles de Sogamoso”, dijo.