Néstor Lorenzo revela que habrá cambios en la nómina titular de la Selección Colombia frente a Portugal / Colprensa

La Selección Colombia se alista para una jornada que puede ser histórica en el Mundial 2026. El próximo sábdo 27 de junio, el cuadro nacional se medirá con la Portugal de Cristiano Ronaldo para definir al que terminará como líder del Grupo K.

Es preciso recordar que a raíz de sus triunfos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, a la Tricolor le basta con un empate para clasificarse como primera posicionada de su grupo, lo cual le abriría un espectro accesible en las llaves eliminatorias.

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Lorenzo revela que habrá cambios en la titular de Colombia frente a Portugal

En la conferencia de prensa previa al partido, Néstor Lorenzo confirmó ante los medios de comunicación que hará cambios en el once titular para el duelo ante Portugal. Eso sí, advirtió que no serán muchos, debido a que se trata de un rival de respeto.

“No muchos cambios, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien. Las posibilidades están para todos, todos están disponibles para jugar“, sentenció en un primero momento.

En cuanto a casos puntuales de jugadores, sobre Juan Fernando Quintero se apuntó: “Cuando se considere, va a ser parte del partido”; respecto a la carga que tuvo Luis Díaz señaló: “Es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, pero se recupera rápido”; finalmente, sobre Jhon Córdoba valoró sus cualidades físicas: “Jhon tiene una característica diferente a Luis (Suárez) y a Cucho (Hernández)... Buscaremos la mejor opción tanto en lo ´físico como en lo táctico”.

Finalmente, Lorenzo afirmó que le “preocupan” los jugadores que están amonestados y en este sentido apuntó que en el duelo frente al Congo los amonestados fueron por decisiones “exageradas” de parte del juez central.

“Pero no quiero condicionarme para un partido como este por las amarillas, hay que estar a la altura de jugar. Se tendrá en cuenta el rendimiento físico, el cansancio, tuvimos poco tiempo. Falta un entrenamiento, que en realidad es el primero para los que jugaron el martes. Esperemos llegar bien”, concluyó.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Punetos fuertes de Portugal: “Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”.

Ojalá Portugal fuera rival en semis: “Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.

Claves para quedarse con el primer lugar: “Trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite de fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”.

El seuño de ser primeros: “Todos lo pensamos; así como ustedes, nosotros también lo tenemos en cuenta. Creemos que nos conviene y trataremos de terminar primeros”.