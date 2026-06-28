Este sería el polémico gol anulado a Davinson Sánchez que pudo darle la victoria a Colombia

Cuando todo parecía indicar que Colombia se quedaría con la victoria sobre Portugal, una acción en el minuto 90+3’ terminó convirtiéndose en la gran polémica del compromiso. Davinson Sánchez conectó de cabeza un preciso centro de Juan Fernando Quintero y envió el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores y los aficionados colombianos.

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Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El juez de línea levantó inmediatamente la bandera señalando un posible fuera de juego, por lo que la acción fue revisada por el VAR. Tras el análisis correspondiente, el sistema de fuera de juego semiautomático confirmó la decisión arbitral y el gol fue anulado.

La repetición con los avatares digitales mostró una acción extremadamente ajustada. Según las imágenes, Davinson Sánchez habría quedado adelantado por apenas la punta de su botín derecho, una diferencia mínima que terminó siendo suficiente para invalidar la anotación. La decisión generó comentarios entre los espectadores por lo milimétrica de la jugada, aunque la tecnología respaldó el fallo del equipo arbitral.

Este sería el fuera de juego de Dávinson Sánchez:

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De esta manera, el tanto no subió al marcador y el encuentro finalizó con empate 0-0, resultado que le permitió a Colombia asegurar el primer lugar del Grupo K y avanzar a los dieciseisavos de final como líder de su zona.