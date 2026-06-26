Colombia vs. Portugal: Posible nómina titular para la Selección en su último partido por el Grupo K

La Selección Colombia enfrenta su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 27 de junio, en Miami, la ‘Tricolor’ recibirá a Portugal, por la última fecha del Grupo K, en un partido que definirá el liderato.

Colombia llega como líder del grupo con 6 unidades luego de vencer a Uzbekistán y al Congo en las primeras dos jornadas, y está clasificada a la ronda de dieciseisavos de final, por lo que el resultado no afectará su presencia en la siguiente fase, sino que determinará su posición en la tabla y, en consecuencia, el rival a enfrentar.

En los últimos dos partidos, el técnico Néstor Lorenzo no ha hecho grandes cambios en la nómina, y ha mantenido el mismo grupo de jugadores como titulares; los cambios sí han tenido diferencia de un juego a otro, dependiendo de las necesidades y características de cada uno de los rivales.

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¿Cómo formará Colombia frente a Portugal?

El entrenador argentino cuenta con los 26 jugadores convocados a su disposición, pues no se ha presentado ninguna novedad en cuanto al tema físico, por lo que se espera que no haya variaciones importantes y significativas en la nómina para enfrentar a Portugal.

Al llegar clasificado y sin necesidades de resultado, Lorenzo podría pensar en hacer cambios en el equipo principal. Comenzando por los jugadores que se encuentran amonestados con tarjeta amarilla, para cuidarlos para el partido por dieciseisavos de final, estos son Jefferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Mojica, quienes podrían ser reemplazados por Juan Camilo Portilla, Yerry Mina y Deiver Machado, respectivamente.

Otro de los cambios que podría tener el equipo para el partido es la entrada de Jhon Córdoba por Luis Suárez, quien no ha tenido un buen rendimiento en los partidos donde ha participado.

Nómina Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Jhon Córdona.

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Colombia vs. Portugal: cómo seguir EN VIVO

El partido entre Colombia y Portugal está programado para el próximo sábado 27 de junio a partir de las 6:30 p.m., hora colombiana, en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.

Podrá seguir el compromiso en vivo a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, o del minuto a minuto de Caracol Deportes.

Igualmente, el juego será transmitido por plataformas como DirecTV, Disney+ y Paramount+.



