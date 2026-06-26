La casa natal de la Santa Laura Montoya fue objeto de robo en Jericó, Antioquia

La empresa Anglo Gold Ashanti ya desarrolla un proyecto minero en el municipio de Jericó / Cortesía

Jericó, Antioquia

Una pareja se hizo pasar por visitantes y robó a las Hermanas Misioneras de María Inmaculada en su Casa Natal de Jericó. El hecho ocurrió el pasado martes y dejó seriamente afectada la economía de la comunidad religiosa.

Según la información preliminar, la mujer se presentó como posible aspirante a la congregación, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas. Aprovechando esto, la pareja sustrajo el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios de las celebraciones de la Santa Misa.

La Diócesis de Jericó expresó su profundo rechazo ante este acto delictivo y manifestó su cercanía y solidaridad con las hermanas. “Elevamos nuestra oración para que el Señor fortalezca a esta comunidad religiosa”, indicaron, al tiempo que aseguraron su apoyo y oración constante.

La Iglesia diocesana hizo un llamado a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación e instituciones eclesiales para que extremen las medidas de seguridad y verifiquen la identidad de quienes solicitan ingreso. “Todo indica que quienes cometieron este hecho podrían intentar repetir el mismo modus operandi en otros lugares”, advirtieron.

Las autoridades investigan si utilizaron alguna sustancia para facilitar el hurto. Finalmente, invitaron a la ciudadanía a colaborar entregando cualquier información que ayude a identificar a los responsables.