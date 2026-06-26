La vía a la costa caribe es habitada tras la desactivación de explosivos y ataque armado al ejército

Valdivia- Antioquia

El grupo EXDE del ejército desactivó en la tarde de este jueves los dos cilindros dejados en el sector de La Paulina del municipio de Valdivia. Robots especializados apoyaron las labores. En el mismo lugar también fueron desactivados otros dos explosivos que estaban oculto s en una caneca que habían dejado como trampa para los militares debajo de un árbol.

Luego de estas actividades y cuando estaban realizando la verificación de zonas aledañas para descartar otros riesgos para la población, los militares fueron hostigados por el frente 36. En el lugar quedaron civiles en medio de la confrontación. Luego de varios minutos, la situación fue controlada y se pudo habilitar ese importante corredor vial.

“Fueron desactivados 2 cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía principal. Asimismo, se desactivaron 2 artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde puedan haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento. A esta hora, la vía es totalmente habilitada para el tránsito de todo el personal de transporte de carga, servicio público y particulares”, manifestó el general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército.

Recordemos que cuando se hallaron los cilindros, el ejército logró evacuar a 41 pasajeros que habían quedado en el lugar y además, logró evitar que un camión con líquidos inflamables fuera afectado.