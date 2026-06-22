Olivia Rodrigo rompe récords y conquista su tercer No. 1 en Billboard

Olivia Rodrigo ha vuelto a hacer historia en la música pop. Su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, debutó en el No. 1 del Billboard 200.

El álbum debutó con 485.000 unidades equivalentes en Estados Unidos durante la semana que terminó el 18 de junio, según cifras oficiales de Luminate.

Este lanzamiento marca la mayor semana de ventas del año para una solista y la más grande de la carrera de Rodrigo. De las unidades registradas, 273.000 corresponden a ventas físicas y digitales, impulsadas por más de 15 variantes del álbum, incluidas ediciones firmadas.

El formato vinilo representó 164.000 copias, la mejor semana en vinilo para una mujer en 2026.

Las unidades SEA (streaming) alcanzaron 211.000, equivalentes a más de 218 millones de streams oficiales on demand, lo que convierte al disco en el debut más fuerte en streaming de una artista femenina este año.

El álbum fue precedido por dos sencillos exitosos: “Drop Dead”, que alcanzó el No. 1 en el Billboard Hot 100 en mayo, y “The Cure”, que llegó al No. 5 en junio. Con este logro, Rodrigo suma tres álbumes No. 1 en el Billboard 200, tras SOUR (2021) y GUTS (2023).

La artista iniciará su próxima gira mundial, The Unraveled Tour, el 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, con fechas confirmadas hasta mayo de 2027 en Londres.

En la misma lista, el álbum ICEMAN de Drake descendió al No. 2 tras cuatro semanas en la cima, mientras que proyectos de Ella Langley, Morgan Wallen, Noah Kahan y Michael Jackson completan el top 6.

Con este nuevo hito, Olivia Rodrigo reafirma su posición como una de las voces más influyentes de su generación, capaz de combinar éxito comercial, impacto cultural y conexión emocional con millones de oyentes alrededor del mundo.