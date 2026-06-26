Artistas vallenatos se solidarizan con Venezuela tras los terremotos en Caracas

Tras los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, reconocidos artistas vallenatos manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano a través de mensajes en sus redes sociales.

Entre ellos, Jorge Celedón expresó: “Venezuela, no están solos. Mi corazón y mis oraciones están con cada familia venezolana”.

Por su parte, Iván Villazón envió un mensaje de fuerza y esperanza, mientras que Jean Carlos Centeno, junto a Ronald Urbina, elevó oraciones por las familias afectadas.

Silvestre Dangond destacó la importancia de la unión en momentos difíciles, y Dubán Bayona transmitió condolencias y apoyo a las víctimas de la tragedia.

La emergencia también impactó directamente en la agenda cultural. Los organizadores del concierto “Amanecer Vallenato 2, El más lujoso”, previsto para el 18 de julio en el Poliedro de Caracas, anunciaron su cancelación definitiva.

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El evento, liderado por el artista Omar Enrique, contaba con un cartel de figuras como Iván Villazón, Poncho Zuleta & El Cocha Molina, Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Felipe Peláez, Elder Dayán, Rafael Santos, Penchi Castro y Alejandro Palacio.

La decisión fue tomada de manera conjunta por los artistas y organizadores, quienes coincidieron en que no existen las condiciones anímicas ni logísticas para realizar un espectáculo de esta magnitud en medio de la calamidad pública.

Con estos gestos de solidaridad, el vallenato reafirma su vínculo con Venezuela, un país que ha sido históricamente uno de los escenarios más importantes para la difusión del género en América Latina.