Intentaron secuestrar a Pablo Acuña; tropas del Ejército frustraron el hecho

El excandidato a la Cámara de Representantes por el Magdalena, Pablo Acuña , fue víctima de un intento de secuestro que fue frustrado gracias a la rápida intervención de tropas del Ejército Nacional.

La información fue dada a conocer por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien rechazó enérgicamente el hecho y advirtió que ningún ciudadano debe convertirse en objetivo de la delincuencia mientras busca vivir y trabajar en paz.

La mandataria destacó la reacción de los soldados del Batallón Córdoba y de la Segunda Brigada del Ejército, cuya intervención permitió impedir el secuestro y, además, incautar armamento y munición que presuntamente serían utilizados por los responsables.

El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales

Guerra también aprovechó para solicitar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa el fortalecimiento de las acciones de seguridad en el departamento. Según afirmó, el Magdalena requiere una presencia permanente de la Fuerza Pública y operaciones sostenidas para enfrentar a las estructuras criminales que continúan afectando la tranquilidad de la región.

“Pero estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses.”, destacó la mandataria departamental en sus redes.

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Hasta el momento las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que se presentó el intento de secuestro, sin embargo, se supo que iniciaron las investigaciones para establecer la identificación de los posibles responsables, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados en la zona, por lo que se reforzó la seguridad.