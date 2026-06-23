Capturan a presuntos extorsionistas que exigían millonarios pagos a una constructora en Santa Marta

Dos hombres señalados de presuntamente extorsionar a una empresa constructora en Santa Marta fueron capturados en flagrancia durante un operativo adelantado por unidades del GAULA de la Policía Nacional. Los detenidos, conocidos con los alias de “Nico” y “Eduardo”, presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían exigido a la compañía el pago de 120 millones de pesos por un supuesto “censo” para permitir el desarrollo de sus actividades. Además, presuntamente solicitaban 30 millones de pesos mensuales como cuota extorsiva para que la empresa pudiera continuar operando sin contratiempos.

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Las autoridades indicaron que los dos hombres estarían encargados del cobro de extorsiones y de la distribución de panfletos alusivos a esta estructura criminal. Durante el procedimiento fue incautado dinero en efectivo, elemento que quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte del proceso investigativo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las actuaciones correspondientes para definir su situación judicial. Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a empresarios y ciudadanos para denunciar cualquier caso de extorsión a través de las líneas habilitadas por el GAULA y la Policía Nacional.