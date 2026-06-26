Condenan a exinspector y excomandante de Policía de Chivatá por exigir dinero a operadores de minas

Diez años después de los hechos, la justicia condenó a José Adolfo Bautista Bautista, entonces inspector de Policía de Chivatá, y a Albeiro Saúl Hernández Vásquez, quien se desempeñaba como intendente jefe de la estación de Policía del municipio, por el delito de concusión. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento de Tunja, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos en noviembre de 2016.

De acuerdo con la investigación, los hoy condenados habrían aprovechado sus funciones públicas para exigir dinero a los arrendatarios de dos minas de carbón ubicadas en Chivatá. Las víctimas entregaron diferentes sumas de dinero en efectivo para evitar el sellamiento de los socavones y garantizar la continuidad de sus actividades económicas. Para el ente acusador, los funcionarios actuaron de manera consciente con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos utilizando la autoridad que les otorgaban sus cargos.

La sentencia impuso a ambos procesados una pena de ocho años y dos meses de prisión. Además, cada uno deberá pagar una multa equivalente a 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de seis años y diez meses para ejercer cargos o funciones públicas. El fallo representa un nuevo pronunciamiento judicial frente a casos de corrupción que involucran a servidores públicos en el departamento de Boyacá.